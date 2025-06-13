https://news.day.az/world/1760357.html Хаменеи назначил нового главнокомандующего Верховный лидер Ирана назначил экс-министра обороны Амира Хатами на пост главнокомандующего армией Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
Хаменеи назначил нового главнокомандующего
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Амира Хатами на пост главнокомандующего армией.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Принимая во внимание вашу преданность делу, компетентность и деловую хватку, настоящим назначаю вас на должность главнокомандующего армией Исламской Республики Иран с присвоением звания генерал-лейтенанта", - говорится в приказе, который распространила гостелерадиокомпания исламской республики.
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