Хаменеи назначил нового главнокомандующего

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи назначил экс-министра обороны Амира Хатами на пост главнокомандующего армией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Принимая во внимание вашу преданность делу, компетентность и деловую хватку, настоящим назначаю вас на должность главнокомандующего армией Исламской Республики Иран с присвоением звания генерал-лейтенанта", - говорится в приказе, который распространила гостелерадиокомпания исламской республики.