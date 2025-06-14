Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани решительно осудил недавние удары Израиля по территории Ирана, назвав их "варварскими" и "явным актом государственного терроризма" в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, передает Day.Az.

Иравани заявил, что атаки, нацеленные на военные объекты, ядерные установки и жилые кварталы в ряде иранских городов, "были осуществлены при полной разведывательной и политической поддержке со стороны США". Он подчеркнул, что в числе пораженных целей оказался и объект в Натанзе - ядерное предприятие, находящееся под наблюдением МАГАТЭ.

По словам иранского представителя, в результате ударов погибли 78 человек, включая высокопоставленных военных, а также гражданских лиц, в том числе женщин и детей. Более 320 человек получили ранения. Иравани охарактеризовал происходящее как часть широкой кампании "преднамеренных и систематических убийств", нарушающих международное право и нормы гуманности.

"Эти зверства не только незаконны, но и бесчеловечны", - заявил он, призвав Совет Безопасности незамедлительно отреагировать на происходящее.