Нарушена целостность крупнейшего ядерного объекта Ирана

Пресс-секретарь Агентства по атомной энергии Ирана Бехруз Кемальвенди заявил, что после нападения Израиля на ядерный комплекс Натанз в Исфахане (видео - израильская реконструкция) на территории комплекса обнаружено ядерное загрязнение. Утечка локализована, на данный момент признаков радиации снаружи не наблюдается. Однако есть опасения, что радиация может распространиться и нанести вред местным жителям. UPD.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По ядерному объекту в Натанзе наносится новая серия авиаударов.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.