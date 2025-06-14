Израиль сбивает иранские беспилотники над Мертвым морем

Израильская армия обезвредила несколько иранских беспилотников над Иудеей и Мертвым морем.

Об этом в субботу передает Day.Az со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сообщается, что дроны были нейтрализованы вскоре после того, как в 08:00 по местному времени прозвучала тревога о потенциальном воздушном и ракетном ударе.

Отметим, что утром 13 июня Израиль нанес военно-воздушные удары по Ирану. В результате ударов погибло множество высокопоставленных военных, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Мохаммад Хусейн Багери, а также группа членов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), в том числе главнокомандующий КСИР Хоссейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия Гуламали Рашид, шесть ученых-ядерщиков и другие высокопоставленные лица.

В тот же вечер Иран ответил Израилю операцией "Истинное Обещание III": по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к человеческим жертвам среди мирного населения и масштабным разрушениям.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.