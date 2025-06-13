Погосян снова скулит о войне

Автор: Мехти Ахмедзаде

Завсегдатай "Ноян Тапан", и, похоже, единственный гость этого YouTube-канала, клоун Владимир Погосян, который в 2024-м году опозорился, задолжав азербайджанцу $10 тыс., вновь объявился в эфире очередной передачи, чтобы нести чушь с умным видом.

"Интеллектуал" говорил чепуху целый час - об Азербайджане, ситуации в регионе, Армении, Пашиняне и Марие Захаровой. Разбирать и приводить все не будем, но отметим парочку "перлов" этого клоуна.

Отвечая на вопрос о мирном договоре, говорун Погосян пытался объяснить ведущей, что мирный договор - это якобы акт капитуляции Армении.

"Совет Европы, европейские лидеры должны понять, что этот договор является для нас капитуляционным. Он закрывает многие наши национальные вопросы, в том числе в сфере духовности. Договор не может быть подписан в том виде, котором он есть. Кроме того, поскольку международная архитектура безопасности полностью уничтожена, договор не имеет никакого значения. В мире сейчас закон Джунглей. То есть сегодня правда у того, кто сильный. Подписывать договор со слабой позиции никогда не спасало ни одну страну. Напротив, это приводило к катастрофе, исчезновению", - изрек Погосян.

Во-первых, капитуляцию Армения уже подписала - в 2020-м году, по итогам 44-дневной войны и Железного кулака. Премьер-министру Николу Пашиняну не хватило смелости появиться в эфире и подписать трехстороннее заявление. Подписал он его, напомним, спрятавшись где-то в подвале, потому что на улицах Еревана поднялся бунт. Досталось в тот день вместо Пашиняна Арарату Мирзояну, которого избили и оставили с разбитым лицом на земле. Ну, а дальше история известна - поступило предложение от Баку подписать мирный договор, потому что Азербайджан считает конфликт закрытым, завершенным. Нужно смотреть в будущее и строить прочный мир на Южном Кавказе. Довольно гуманно, учитывая все преступления Армении.

Ереван, в конечном итоге, признал и территориальную целостность Азербайджана, и согласился с тем, что договор реально нужен. Потому что плюсов для Армении в нем реально много. Это, как минимум, открытие региональных коммуникаций, торговля через нашу страну в Россию и другие страны. То есть, дохлая армянская экономика впервые за 30 лет получит для себя "свежий воздух".

По-моему, довольно победный вариант для Армении. Как это может являться капитуляцией, понятно только психу Погосяну.

Во-вторых, про Джунгли. Тут Погосян кое в чем прав - да, сильные государства диктуют условия. Но это далеко не значит, что слабые могут от этого исчезнуть. Напротив, в истории есть примеры, когда сильные протягивают руку слабым, чтобы их спасти.

К примеру, Финляндия после Второй мировой войны подписала договор с СССР, сохранив при этом независимость. Монако десятилетиями живёт под защитой Франции, не имея собственной армии. Бутан спокойно сосуществует с Китаем, только благодаря тесному союзу с Индией. Япония, лишённая армии, опирается на США. А Лихтенштейн вообще доверил безопасность Швейцарии и стал одним из самых процветающих государств Европы.

Так что, господин Погосян, нет, не приводит к катастрофе и исчезновению подписание мирных договоров.

Идем дальше. Володя продолжил разговор с ведущей, на полном серьезе заявив, что если Армения захочет объявить Отечественную войну и мобилизует 600 тысяч человек, то Азербайджану придется мобилизовать вдвое, втрое больше и это ему не поможет.

Если это намек опять, что армянская армия, "армянские львы" - самые сильные львы в галактике и их победит один на один только всесильный Халк, то довольно идиотское утверждение. Реальность, то бишь поле боя, показала, какими "львами" являются армянские солдаты. Бегали со скоростью гепардов с поля боя. Случаи массового дезертирства вспоминаются до сих пор и все еще продолжаются судебные разбирательства по этому поводу.

Кроме того, даже если это было бы так, Погосян упустил одну важную деталь - крупное военное техническое превосходство Азербайджана. Это беспилотники и оружие, которое в разы лучше армянского. Нам не нужна будет мобилизация в 1,2-1,8 млн, чтобы победить слабого противника. Да, Армения - слабый противник. Пора просто открыть глаза и признать реальность. Беспилотники решат вопрос любой военной агрессии с армянской стороны.

Но, видимо, у Погосяна с восприятием реальности настолько плохо, что он по-прежнему живет в мире, где все еще используются лук и стрелы, а не современные технологии. Он, очевидно, относится к той категории людей, у которых любое обсуждение внешней политики превращается в психотерапевтический сеанс. Погосян не анализирует, он сам себя уговаривает. Иначе как объяснить всю эту упёртую веру в победу. Это как если человек с палкой начал угрожать оператору танка.

Погосян, похоже, верит, что если достаточно громко ставить под сомнение мирный договор, то все от него откажутся. На деле всё иначе. Вопрос мира и развития Южного Кавказа решается не в студии "Ноян Тапан", а в столицах, где принимаются реальные решения и ведутся серьёзные переговоры. Там, где оперируют фактами, цифрами, картами и соглашениями, а не визгом в студии.

Армянам нужно понять, что настоящая катастрофа - это не мирный договор. Настоящая катастрофа - это продолжать слушать всяких погосянов, кто годами вел страну к изоляции, бедности и позору. И если у Армении еще остались остатки здравого смысла, то она внесет поправки в конституцию и подпишет все, что говорят в Баку.