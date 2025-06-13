Участник UFC Fight Night Халил Раунтри восхитился азербайджанскими коврами

Участник UFC Fight Night, американский боец смешанного стиля Халил Раунтри Джуниор посетил Азербайджанский национальный музей ковра, сообщает Day.Az.

Халил Раунтри с большим интересом ознакомился с древним искусством ковроткачества Азербайджана и выразил восхищение богатой коллекцией музея. В завершение визита он оставил запись в Книге почётных гостей.

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Участники предварительного карда выйдут в октагон с 20:00 на соревнованиях, которые пройдут в Baku Crystall Hall. В 23:00 начнутся бои основного карда. Перед местной публикой выступят три азербайджанских бойца - Рафаэль Физиев, Назим Садыхов и недавно подписавший контракт с UFC Тофиг Мусаев. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

Программа UFC Baku Fight Night

Предварительный кард, бои начнутся в 20:00.

1) Полулегкий вес: Ирина Алексеева (5-2-0, Россия) - Клаудия Сигула (6-2-0, Польша)

2) Полусредний вес: Сок Хён Ко (1-0-0, Южная Корея) - Обан Эллиотт (12-2-0, Уэльс)

3) Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (6-0-0, Египет) - Мухаммед Усман (11-4-0, Нигерия)

4) Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (7-1-0, Англия) - Дарья Железнякова (9-2-0, Россия)

5) Средний вес: Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) - Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея)

6) Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) - Максум Азат (17-1-0, Казахстан)

Основной кард, бои начнутся в 23:00 и пройдут в следующем порядке:

7) Полулегкий вес: Мухаммед Наимов (12-3-0, Таджикистан) - Богдан Град (15-2-0, Австрия)

8) Легкий вес: Назим Садыхов (10-1-1, Азербайджан) - Николас Мотта (15-5-0, Бразилия)

9) Тяжелый вес: Кертис Блейдс (18-5-0, США) - Ризван Куниев (12-2-1, Россия)

10) Легкий вес: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан)

11) Легкий вес: Рафаэль Физиев (12-4-0, Азербайджан) - Игнасио Бахамондес (17-5-0, Чили)

12) Полутяжелый вес: Джамал Хилл (12-3-0, США) - Халил Раунтри Джуниор (14-6-0, США).