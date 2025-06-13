https://news.day.az/world/1760345.html Сколько погибших в результате ударов Израиля по Ирану? - последние данные Число погибших в результате ударов Израиля по восточной части Ирана достигло 18 человек. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Fars" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции. "В результате атак к настоящему моменту 19 сограждан погибли, 35 пострадали", - пишет агентство.
Сколько погибших в результате ударов Израиля по Ирану? - последние данные
Число погибших в результате ударов Израиля по восточной части Ирана достигло 18 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Fars" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции.
"В результате атак к настоящему моменту 19 сограждан погибли, 35 пострадали", - пишет агентство.
СМИ также ранее сообщали, что удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали.
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