Сколько погибших в результате ударов Израиля по Ирану?

Число погибших в результате ударов Израиля по восточной части Ирана достигло 18 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство "Fars" со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям провинции.

"В результате атак к настоящему моменту 19 сограждан погибли, 35 пострадали", - пишет агентство.

СМИ также ранее сообщали, что удары Израиля по жилым районам Тегерана привели к гибели не менее 78 человек, еще 329 пострадали.