Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга

Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщают о новых ракетных ударах с обеих сторон. В Тель-Авиве заметили столб дыма в аэропорту Бен Гурион. В тегеранском аэропорту Мехрабад прогремел сильный взрыв.