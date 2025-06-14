https://news.day.az/world/1760399.html Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга - ВИДЕО Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщают о новых ракетных ударах с обеих сторон. В Тель-Авиве заметили столб дыма в аэропорту Бен Гурион. В тегеранском аэропорту Мехрабад прогремел сильный взрыв.
Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга - ВИДЕО
Иран и Израиль бьют по аэропортам друг друга.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщают о новых ракетных ударах с обеих сторон. В Тель-Авиве заметили столб дыма в аэропорту Бен Гурион. В тегеранском аэропорту Мехрабад прогремел сильный взрыв.
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