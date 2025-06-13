В Тель-Авиве и Иерусалиме слышны взрывы

Иран начал ракетную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет.

Об этом сообщают иранские СМИ, передает Day.Az.

К настоящему времени Ираном запущены две волны ракет по территории Израиля.

Как передает Reuters и AFP, взрывы слышны были над Тель-Авивом и Иерусалимом.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.

Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.