Почему Израиль ударил по Ирану?

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон на заседании Совета Безопасности выступил в защиту недавних ударов своей страны по территории Ирана, назвав операцию необходимым шагом для предотвращения неминуемой ядерной угрозы, передает Day.Az.

По его словам, Израиль "ждал", пока Иран обогащал уран до 60% - уровня, не имеющего мирного обоснования, и одновременно препятствовал работе инспекторов МАГАТЭ, уничтожал оборудование для наблюдения и наращивал разработки в сфере ядерного оружия и баллистических ракет.

Данон сообщил, что в ходе операции израильские ВВС нанесли точечные удары по ракетным пусковым установкам, складам, а также по подземному объекту в Натанзе, который, по данным израильской разведки, в течение нескольких дней мог бы произвести материал для создания нескольких ядерных боеголовок.

"Этот режим открыто мечтает стереть Израиль с лица земли. Мы не могли позволить, чтобы оружие такой мощности оказалось в его руках", - подчеркнул он.

Кроме того, Данон резко раскритиковал Совбез ООН за бездействие на фоне ядерных амбиций Тегерана: "Вы собирались на экстренные заседания, когда под ударом был ХАМАС, но молчали, когда Иран переступал одну красную черту за другой. Мы действовали, чтобы защитить жизни нашего народа", - заявил он.