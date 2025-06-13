https://news.day.az/world/1760353.html В Тегеране снова заработали средства ПВО В Тегеране снова заработали средства ПВО. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
В Тегеране снова заработали средства ПВО
Системы противовоздушной обороны снова заработали в Тегеране
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В небе видны вспышки от разрыва зенитных снарядов, раздаются громкие хлопки.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре