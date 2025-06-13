В Тегеране снова заработали средства ПВО

Системы противовоздушной обороны снова заработали в Тегеране

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В небе видны вспышки от разрыва зенитных снарядов, раздаются громкие хлопки.