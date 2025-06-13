Утверждения о размещении этнических азербайджанцев в Иране в качестве агентов абсурдны

В последнее время в некоторых СМИ и аккаунтах в социальных сетях появились совершенно необоснованные и надуманные утверждения о том, что Азербайджан якобы привлек этнических азербайджанцев в качестве агентов и размещает их в Иране от имени Израиля.

Об этом в публикации в аккаунте в "Х" написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Day.Az.

"Эти абсурдные и основанные на фантазиях утверждения не имеют ничего общего с реальностью и представляют собой не что иное, как преднамеренную дезинформацию. Мы категорически отвергаем эти фейки и необоснованные обвинения", - говорится в публикации.