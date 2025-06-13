Азербайджан помогает в эвакуации иностранных граждан из Ирана

На фоне кризисной ситуации, сложившейся в Иране, многие страны начали экстренную эвакуацию своих граждан. Среди тех, кто помогает в этих сложных операциях, - Азербайджан.

Как стало известно Day.Az, в связи с официальными обращениями в адрес Баку, Азербайджан оказывает содействие в организации сухопутной эвакуации иностранных граждан с территории Исламской Республики Иран.

Благодаря предпринятым мерам, уже в ближайшие дни через территорию Азербайджана планируется эвакуировать представителей ряда стран, а также выступавших в Иране музыкантов и артистов.

Среди них - 51 участник Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, заслуженный артист России и режиссер Фёдор Бондарчук, а также около 90 представителей творческой интеллигенции из России и других государств.

Этот шаг подчеркивает роль Азербайджана как надежного партнера в региональных и гуманитарных процессах, готового оперативно отреагировать на кризисы и предоставить безопасный транзит для иностранных граждан.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.