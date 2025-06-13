https://news.day.az/world/1760376.html Момент удара иранской ракеты по улице в Израиле попал на камеры - ВИДЕО Момент удара иранской ракеты по улице в Израиле попал на камеры. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.
Момент удара иранской ракеты по улице в Израиле попал на камеры - ВИДЕО
Момент удара иранской ракеты по улице в Израиле попал на камеры.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.
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