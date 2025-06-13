https://news.day.az/society/1760281.html Утвержден генплан развития Лачина до 2040 года Утвержден генеральный план развития города Лачин до 2040 года. Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Отметим, что 28 мая 2023 года Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачин.
Утвержден генплан развития Лачина до 2040 года
Утвержден генеральный план развития города Лачин до 2040 года.
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Отметим, что 28 мая 2023 года Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачин.
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