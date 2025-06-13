https://news.day.az/society/1760281.html

Утвержден генплан развития Лачина до 2040 года

Утвержден генеральный план развития города Лачин до 2040 года. Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Отметим, что 28 мая 2023 года Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен генеральный план города Лачин.