Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Израильские военные нанесли удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его информации, атаке подверглась "площадка объекта в Фордо, там были слышны два взрыва".

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.