Правительство Ирана провело экстренное заседание

Правительство Ирана провело срочное совещание из-за ударов со стороны Израиля. Об этом сообщила пресс-служба президента Ирана Масуда Пезешкиана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На встрече была проанализирована текущая ситуация в стране и озвучена готовность всех исполнительных органов власти обеспечить основные потребности населения, такими как топливо, лекарства и другие необходимые товары, а также осуществлено планирование для выполнения этих задач.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.