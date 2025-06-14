https://news.day.az/world/1760394.html Иран обвинил США в поддержке атак Израиля Поддержка США помогла Израилю осуществить атаки на Иран. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким обвинением в адрес Вашингтона выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.
Иран обвинил США в поддержке атак Израиля
Поддержка США помогла Израилю осуществить атаки на Иран.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким обвинением в адрес Вашингтона выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.
"Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.
Он также отметил, что повреждение ядерных объектов Ирана способно привести к "катастрофическим" последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.
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