Иран обвинил США в поддержке атак Израиля

Поддержка США помогла Израилю осуществить атаки на Иран.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, с таким обвинением в адрес Вашингтона выступил постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани.

"Прошлой ночью израильский режим, самый опасный и террористический режим в мире, при полной разведывательной и политической поддержке США провел серию скоординированных и преднамеренных военных атак в нескольких городах Ирана", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Он также отметил, что повреждение ядерных объектов Ирана способно привести к "катастрофическим" последствиям не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.