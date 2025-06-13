Названа ожидаемая продолжительность операции Израиля против Ирана

Израиль рассчитывает завершить операцию против Ирана за две недели. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подчеркивается, что в Западном Иерусалиме считают одну волну ударов по объектам ядерной программы Ирана достаточной для того, чтобы нанести ей достаточный ущерб.

Сообщается, что целью атак Израиля одновременно будут представители руководства Ирана, склады с оружием и стратегические объекты Ирана. Такая тактика выбрана, чтобы лишить Тегеран возможности нанести полноценный ответный удар.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.