Еще одно предупреждение в связи с "Последним звонком"

С апреля в школы были разосланы инструкции, регламентирующие порядок проведения "Последнего звонка", проведены беседы с учениками, учителями и родителями по вопросам, вытекающим из инструкции.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве Азербайджанской Республики по дошкольному и общему образованию.

"Мы еще раз напоминаем руководителям школ о важности организации мероприятия в соответствии с его характером и требованиями Инструкции. Просим родителей быть особенно внимательными к безопасности и здоровью своих детей в этот знаменательный день. Завершить этот день с приятными эмоциями, сделать его запоминающимся и безопасным важно для всех участвующих сторон", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, введен ли в Азербайджане дресс-код на посвященные "Последнему звонку" мероприятия.