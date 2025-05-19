Введен ли в Азербайджане дресс-код на посвященные «Последнему звонку» мероприятия?

В Азербайджане распространяется информация о требованиях к внешнему виду выпускников во время мероприятий, посвященных "Последнему звонку". Согласно информации, учащиеся должны присутствовать на мероприятиях исключительно в школьной форме, передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo.

В Агентстве по дошкольному и общему образованию (МÜTDA) сообщили, что соответствующее требование зафиксировано в специальной инструкции, направленной в образовательные учреждения.

"В документе подчеркивается, что внешний вид и одежда школьников, принимающих участие в мероприятиях, должны соответствовать дисциплинарным нормам учебного заведения и быть опрятными. Мы рекомендуем учащимся приходить на "Последний звонок" именно в школьной форме", - заявили в агентстве.

Ранее Агентство по дошкольному и общему образованию обратилось к родителям, планирующим подать заявку для своих детей в детский сад.