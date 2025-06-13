Cовет управляющих МАГАТЭ соберется на заседание из-за ударов по Ирану

Специальное заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в связи с ударами ВС Израиля по Ирану состоится в понедельник, 16 июня, в штаб-квартире организации в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на источники.

По их сведениям, заседание запланировано на 10:00 по местному времени.

Согласно информации собеседников агентства, совет планирует рассмотреть "технические аспекты и последствия" израильских ударов по иранским ядерным объектам.

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на дипломатов, информировало о том, что запрос о проведении специальной сессии поступил от Ирана, который не входит в совет, однако призыв иранской стороны был поддержан несколькими членами совета.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля объявили, что 200 истребителей в ночь на 13 июня атаковали более 100 целей на территории Ирана. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжены. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обещал, что действия Израиля не останутся без ответа. Также власти Ирана сообщили МАГАТЭ, что Бушерская АЭС не подверглась нападению и что на объекте в Натанзе не наблюдалось повышение радиации, ядерные объекты в Исфахане и Фордо также не повреждены. В результате атак погибли несколько высокопоставленных иранских военачальников.