Дорожная полиция предупредила выпускников

Главное управление дорожной полиции Азербайджана выступило с официальным предупреждением в связи с "Последним звонком".

Как сообщает Day.Az, в предупреждении подчеркивается, что в связи с проведением мероприятий по случаю окончания учебного года сотрудники дорожной полиции по всей стране переведены на усиленный режим работы. Главная цель - обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

В ведомстве отметили, что по опыту прошлых лет в этот день нередко фиксируются случаи, когда выпускники, не имея водительских прав, садятся за руль автомобилей, принадлежащих членам семьи. Такие действия создают реальную угрозу как для самих водителей, так и для окружающих, нарушают закон и несут серьезные риски для жизни и здоровья.

Главное управление дорожной полиции настоятельно напоминает, что управление транспортным средством лицом без водительских прав является административным нарушением; родители, допускающие такие случаи, демонстрируют недопустимую безответственность; в отношении шумных и опасных действий в общественных местах будет усилен контроль.

"Поздравляем всех выпускников с этим знаменательным днем и желаем им успехов на жизненном пути. Но помните, что одна неосторожность сегодня может обернуться сожалением на всю жизнь", - говорится в предупреждении.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане отмечается "Последний звонок".