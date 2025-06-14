Сегодня в Азербайджане отмечается "Последний звонок".

Как сообщает Day.Az, 2024-2025 учебный год, начавшийся 15 сентября 2025 года, завершится сегодня - 14 июня.

Министерство науки и образования дало соответствующие поручения школам в связи с "Последним звонком".

В 2024-2025 учебном году выпускниками 11 классов общеобразовательных заведений станут около 113 000 человек. Из них 54 000 - девочки, 58 000 - мальчики.