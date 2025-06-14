https://news.day.az/society/1760411.html В Азербайджане отмечается «Последний звонок» Сегодня в Азербайджане отмечается "Последний звонок". Как сообщает Day.Az, 2024-2025 учебный год, начавшийся 15 сентября 2025 года, завершится сегодня - 14 июня. Министерство науки и образования дало соответствующие поручения школам в связи с "Последним звонком".
В Азербайджане отмечается «Последний звонок»
Сегодня в Азербайджане отмечается "Последний звонок".
Как сообщает Day.Az, 2024-2025 учебный год, начавшийся 15 сентября 2025 года, завершится сегодня - 14 июня.
Министерство науки и образования дало соответствующие поручения школам в связи с "Последним звонком".
В 2024-2025 учебном году выпускниками 11 классов общеобразовательных заведений станут около 113 000 человек. Из них 54 000 - девочки, 58 000 - мальчики.
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