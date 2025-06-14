В Иране признали факт утечки радиоактивных веществ на ядерном объекте в Натанзе

Небольшая утечка радиоактивных веществ произошла на иранском ядерном объекте в Натанзе в результате удара Израиля, на внешнюю среду загрязнение не распространилось.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"В Натанзе повреждения в основном поверхностные, потому что основная часть объекта в этом месте находится под землей. Внутри объекта произошла очень небольшая утечка, загрязнение никак не распространилось на внешнюю среду. Поэтому с точки зрения [радиоактивного] загрязнения люди могут быть уверены, что проблем нет", - приводит его слова агентство IRNA.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.