В Азербайджан экстрадирован еще один разыскиваемый гражданин

Ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Мамедова Рамиля Рамиз оглу и Тахмазова Эльчина Байрам оглу в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции" от 13 декабря 1957 года были удовлетворены компетентными органами Боснии и Герцеговины.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в генпрокуратуре Азербайджана.

Отмечается, что в связи с обоснованными подозрениями в совершении разбойного нападения по предварительному сговору, в отношении вышеуказанных лиц были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, а за уклонение от следствия они были объявлены в международный розыск.

"12 июня Рамиль Мамедов был доставлен в Азербайджан в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

Принимаются необходимые меры по экстрадиции Эльчина Тахмазова в Азербайджан",- говорится в сообщении ведомства.