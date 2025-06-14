Армия Израиля признала значительный ущерб от удара иранских ракет

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала масштабный ущерб, нанесенный в ходе ответных ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву. Об этом сообщил командующий городским округом полковник М., его заявление опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Имя офицера не раскрывается. Он выступил на фоне разрушенного здания, стоя спиной к камере. "Здание, которое вы видите позади меня, было почти полностью разрушено, но благодаря тому, что гражданские лица следовали указаниям, раненых сравнительно немного, все они незначительные, учитывая масштабные разрушения", - сказал он.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.