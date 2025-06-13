https://news.day.az/world/1760269.html Турция отложила рейсы в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию Полеты из Турции в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию отложены. Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. По его словам, в связи с авиаударами Израиля по Ирану авиарейсы в указанные страны отложены до 16 июня.
Турция отложила рейсы в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию
Полеты из Турции в Иран, Ирак, Сирию и Иорданию отложены.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.
По его словам, в связи с авиаударами Израиля по Ирану авиарейсы в указанные страны отложены до 16 июня.
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
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