Автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку приостановили работу.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Отмечается, что в связи с событиями на Ближнем Востоке, с 13 июня в целях безопасности приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Исламской Республики Иран.

Общественность будет проинформирована о возобновлении рейсов Баку-Нахчыван-Баку.

Для дополнительной информации пассажиры могут связаться с колл-центром "141" Aгентства.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.