Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Израиля Исааком Герцогом, в котором призвала обе стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и избежать дальнейшей эскалации ситуации, сообщает Day.Az.

В своем сообщении в социальной сети X фон дер Ляйен подчеркнула, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа, но при этом подчеркнула жизненную важность поддержания региональной стабильности.

"Я говорил с президентом Израиля Ицхаком Герцогом об ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Я повторил, что Израиль имеет право на самооборону и защиту своего народа. В то же время поддержание региональной стабильности имеет жизненно важное значение", - отметила она.

Глава Еврокомиссии также добавила, что дипломатические усилия являются решающим фактором для предотвращения дальнейшего обострения напряженности.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.