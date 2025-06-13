ЦАХАЛ опроверг информацию о сбитом над Ираном истребителе

Израильская армия опровергла информацию о сбитом над территорией Ирана истребителе и взятом в плен израильском летчике. Об этом, как передает Day.Az, корреспонденту ТАСС сообщила представитель армейской пресс-службы.

"Израильская армия опровергает информацию о сбитом истребителе над территорией Ирана, а также информацию о том, что пилот был взят в плен", - заявила собеседница агентства.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.