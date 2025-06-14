https://news.day.az/world/1760413.html США помогли Израилю США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.
США помогли Израилю
США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.
Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.
"Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо Байдена), участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", - говорится в публикации.
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