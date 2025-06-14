США помогли Израилю

США задействовали противоракетные комплексы Patriot и THAAD во время отражения ракетного ответа Ирана на атаку Израиля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на американских военных чиновников.

"Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, обслуживаемые американскими военнослужащими и первоначально развернутые при администрации (бывшего президента США Джо Байдена), участвовали в противовоздушной обороне Израиля в пятницу вечером", - говорится в публикации.