https://news.day.az/world/1760409.html В Тель-Авиве рухнуло здание - ВИДЕО Во время последней ракетной атаки Ирана одна из ракет полностью разрушила высотное здание в Тель-Авиве. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Командование тыла Израиля. Подробности происшествия и сведения о пострадавших пока не разглашаются.
В Тель-Авиве рухнуло здание - ВИДЕО
Во время последней ракетной атаки Ирана одна из ракет полностью разрушила высотное здание в Тель-Авиве.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Командование тыла Израиля.
Подробности происшествия и сведения о пострадавших пока не разглашаются. В то же время полиция Тель-Авива ведет поисково-спасательные работы в районах города, подвергшихся ракетному обстрелу.
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