В Тель-Авиве рухнуло здание

Во время последней ракетной атаки Ирана одна из ракет полностью разрушила высотное здание в Тель-Авиве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Командование тыла Израиля.

Подробности происшествия и сведения о пострадавших пока не разглашаются. В то же время полиция Тель-Авива ведет поисково-спасательные работы в районах города, подвергшихся ракетному обстрелу.