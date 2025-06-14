На юге Израиля объявили тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, тревога была объявлена из-за угрозы проникновения в воздушное пространство страны БПЛА противника. "Подробности выясняются", - добавили военные.