https://news.day.az/world/1760392.html На юге Израиля объявили тревогу - ВИДЕО Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба. Согласно ее заявлению, тревога была объявлена из-за угрозы проникновения в воздушное пространство страны БПЛА противника. "Подробности выясняются", - добавили военные.
На юге Израиля объявили тревогу - ВИДЕО
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском городе Эйлат на берегу Красного моря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно ее заявлению, тревога была объявлена из-за угрозы проникновения в воздушное пространство страны БПЛА противника. "Подробности выясняются", - добавили военные.
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