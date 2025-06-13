МАГАТЭ отслеживает последствия удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подтвердил, что иранский ядерный объект в Натанзе получил серьезные повреждения в результате недавнего удара.

Как сообщает Day.Az, об этом он сообщил, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

По его словам, атаке подвергся исключительно объект в Натанзе. Удар был нанесен по наземной части экспериментального завода по обогащению топлива, где Иран производил обогащение урана до уровня 60% по изотопу уран-235. Эта часть объекта была уничтожена, как и ключевая энергетическая инфраструктура, включая основное и аварийное электроснабжение, а также резервные генераторы.

"Признаков физического повреждения подземного каскадного зала нет", - отметил Гросси, имея в виду расположенные в глубине установки основного и экспериментального обогащения. Вместе с тем он подчеркнул, что отключение электропитания могло повредить центрифуги, находящиеся под землей.

Гросси добавил, что, несмотря на нанесенный ущерб, радиационный фон за пределами объекта остается в норме. "Уровень радиоактивности не изменился и находится в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии внешнего радиологического воздействия на население и окружающую среду", - заявил он.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.