ЦАХАЛ предупредил граждан Израиля

Израильские военные в свете угрозы ответного удара со стороны Ирана предписали всем жителям страны в ближайшее время находиться рядом с защищенными помещениями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это предписание было направлено на мобильные телефоны всем, кто находится в Израиле, в формате пуш-уведомления в обход всех блокировок и сопровождалось тревожным сигналом.