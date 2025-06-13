https://news.day.az/world/1760348.html ЦАХАЛ предупредил граждан Израиля Израильские военные в свете угрозы ответного удара со стороны Ирана предписали всем жителям страны в ближайшее время находиться рядом с защищенными помещениями.
ЦАХАЛ предупредил граждан Израиля
Израильские военные в свете угрозы ответного удара со стороны Ирана предписали всем жителям страны в ближайшее время находиться рядом с защищенными помещениями.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это предписание было направлено на мобильные телефоны всем, кто находится в Израиле, в формате пуш-уведомления в обход всех блокировок и сопровождалось тревожным сигналом.
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