Десятки человек пострадали в результате иранских ударов по Израилю

Число пострадавших в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны Ирана возросло до 41.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Ynet.

По его данным, двое из них находятся в критическом состоянии.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.