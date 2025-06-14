Fitch Ratings подтвердило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (EDR) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, сообщает Day.Az..

В заявлении агентства отмечается, что рейтинг поддерживается сильным внешним балансом страны, самым низким уровнем государственного долга в категории "BBB" и высокой фискальной гибкостью благодаря активам крупного суверенного фонда благосостояния.

Fitch выделяет, что стратегические резервы Азербайджана к концу 2025 года оцениваются в $74 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем в 2022 году. Прогнозируется, что чистые иностранные активы государства в среднем будут составлять 67% ВВП в 2025-2026 годах - показатель, существенно превышающий медианные значения для рейтингов "BBB" и "A".