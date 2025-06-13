В Баку состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню национального спасения

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся торжественный концерт, посвящённый Дню национального спасения, сообщает Day.Az.

Мероприятие было организовано Филармонией, Сабаильским районным отделением партии "Ени Азербайджан" и Исполнительной властью Сабаильского района.

На открытии прозвучал Гимн Азербайджана, минутой молчания почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Гостям был продемонстрирован видеоролик о великом лидере Гейдаре Алиеве и Дне национального спасения азербайджанского народа, которое отмечается 15 июня. С речами выступили председатель Сабаильского отделения партии "Йени Азербайджан" Мухтар Наджиев, депутат Милли Меджлиса, доктор политических наук, профессор Вугар Рагимзаде и заместитель главы Исполнительной власти Сабаильского района Кямаля Гашимова.

После этого прошло вручение почётных грамот и партийных билетов активным членам партии.

В концертной программе приняли участие Оркестр народных инструментов Азербайджана и Хоровая группа Государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова (художественный руководитель и главный дирижёр - народный артист Азербайджана Агаверди Пашаев, хормейстер - заслуженная артистка Наала Барателия) под управлением заслуженной артистки Азербайджана Илахи Гусейновой.

Сольные выступления представили - народная артистка Гюльяз Мамедова (ханенде), заслуженные артисты Алмаз Оруджова (ханенде), Хайям Мамедов (кяманча), Илаха Эфендиева (сопрано), а также лауреаты Телевизионного конкурса мугама Орхан Гусейнли, Сабина Арабли, Саадаф Будагова, Вефа Везирова, Сархан Бюньядзаде, Ровшан Азиз, Рявана Гурбанова и Талех Яхьяев (баритон).

В программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов, народные песни и мугамы.

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