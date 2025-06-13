ЦАХАЛ нанес авиаудар по ядерному объекту в Исфахане

Израильские ВВС атаковали ядерный объект в иранском городе Исфахан.

Об этом заявила армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее заявлению, в результате этого удара были уничтожены располагавшиеся там мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, иные объекты инфраструктуры.