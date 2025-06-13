https://news.day.az/world/1760355.html ЦАХАЛ нанес авиаудар по ядерному объекту в Исфахане Армия Израиля заявила, что нанесла авиаудар по ядерному объекту в иранском Исфахане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Новость обновляется
ЦАХАЛ нанес авиаудар по ядерному объекту в Исфахане
Израильские ВВС атаковали ядерный объект в иранском городе Исфахан.
Об этом заявила армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее заявлению, в результате этого удара были уничтожены располагавшиеся там мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, иные объекты инфраструктуры.
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