ЦАХАЛ нанес авиаудар по ядерному объекту в Исфахане

Израильские ВВС атаковали ядерный объект в иранском городе Исфахан. 

Об этом заявила армейская пресс-служба, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее заявлению, в результате этого удара были уничтожены располагавшиеся там мощности по производству и обогащению урана, лаборатории, иные объекты инфраструктуры.