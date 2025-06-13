В США назвали возможные цели операции Израиля в Иране

Администрация США полагает, что Израиль рассматривает свою операцию как шанс для изменения власти в Иране. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом пока неясно, будет ли Вашингтон оказывать поддержку израильскому государству в его попытках свержения власти в Иране. Согласно информации телеканала, израильское руководство уже долгое время анализирует различные варианты для реализации такого сценария в этой стране.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.