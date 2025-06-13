В ТЮЗе покажут спектакль "Повествование о Шахе Аббасе"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя 21 и 22 июня в 19:00 состоится премьера спектакля "Şah Abbas Namə" (Повествование о Шахе Аббасе), поставленного по пьесе "Şahnamə" писателя и драматурга Ильгара Фахми, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Историко-психологическая драма в четырёх частях повествует о восхождении на престол шестнадцатилетнего Шаха Аббаса в период могущества Сефевидской империи, её военного, экономического и политического расцвета.

Постановка двухактной исторической драмы, посвящённой периоду расцвета Сефевидско-Кызылбашской империи, осуществлена заслуженным артистом Ниджатом Кязымовым. Художником-постановщиком выступил главный художник театра Мустафа Мустафаев, музыкальное оформление - Айгюль Гулиева, режиссёр - Сабина Мамедзаде, ассистенты режиссёра - Фуад Джавадзаде и Насиба Джаналиева.

В спектакле заняты народный артист Гурбан Исмаилов, заслуженные артисты Ниджат Казымов, Эльнур Керимов, Нофель Велиев, Эльнур Гусейнов, Расим Джафар, а также Сянан Кязымлы, Нияз Гасымов, Метлеб Абушов, Керем Хадызаде, Айдын Демиров, Анар Сейфуллаев, Джейхун Мамедов, Эльшан Гаджибабаев, Рамиль Мамедов, Вахид Оруджоглу, Эльшан Шихалиев, Манаф Дадашов, Рашад Сафаров, Эльгюн Яхьяев, Анар Сафиев, Ильхан Садыгов, Нурлан Сулейманлы, Гусейн Байрамов, Рамиг Насиров, Таир Исмаилов, Вугар Мамедалиев, Халиг Бекиров, Хилал Демиров, Эльдар Иманов и Яшар Гейдарли.

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