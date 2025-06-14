Израиль ударил по авиабазам и ракетным объектам в Иране

Армия обороны Израиля нанесла удары по двум авиабазам на территории Ирана, которые использовались для запуска ракет и беспилотников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильской армии, атаки были направлены на авиабазы Хамадан на западе страны и Тебриз на севере, а также на пусковые площадки ракет класса "земля-земля" на северо-западе Ирана.

"В результате операции были уничтожены десятки иранских беспилотников и ракетных установок", - говорится в заявлении.