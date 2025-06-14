https://news.day.az/world/1760408.html Израиль ударил по авиабазам и ракетным объектам в Иране - ВИДЕО Армия обороны Израиля нанесла удары по двум авиабазам на территории Ирана, которые использовались для запуска ракет и беспилотников.
Израиль ударил по авиабазам и ракетным объектам в Иране - ВИДЕО
Армия обороны Израиля нанесла удары по двум авиабазам на территории Ирана, которые использовались для запуска ракет и беспилотников.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу израильской армии, атаки были направлены на авиабазы Хамадан на западе страны и Тебриз на севере, а также на пусковые площадки ракет класса "земля-земля" на северо-западе Ирана.
"В результате операции были уничтожены десятки иранских беспилотников и ракетных установок", - говорится в заявлении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре