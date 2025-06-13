Возвращение к власти великого лидера Гейдара Алиева стало началом нового этапа в истории независимости Азербайджана

Азербайджанская Республика, восстановившая свою независимость в 1991 году, с большими надеждами вступила в тот период на порог новой истории. Но те годы ознаменовались для страны болезненными испытаниями. Проблемы, стоявшие перед Азербайджаном на фоне новой реальности, сформировавшейся после распада Советского Союза, были достаточно сложными и опасными. Государственные структуры были слабыми, армия не была сформирована, а политическое руководство было нестабильным.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, в тот период экономика была парализована, инфляция быстро росла, разразился энергетический и продовольственный кризис. Более того, наши земли были оккупированы в результате военной агрессии Армении. Пришедший к власти в 1992 году тандем НФА-Мусават привел страну к еще более глубокому кризису, поставив под вопрос будущее Азербайджана. Страна стояла в шаге от гражданской войны.

Политолог отметил, что в этой ситуации народ обратился к мудрому и опытному лидеру Гейдару Алиеву. По настоянию народа 9 июня Гейдар Алиев прибыл в Баку и в короткие сроки взял ситуацию под контроль. На заседании Милли Меджлиса, состоявшемся 15 июня, Гейдар Алиев был избран председателем парламента. "Именно это событие - возвращение Гейдара Алиева к политической власти - стало началом нового этапа в истории независимости Азербайджана. По этой причине 15 июня отмечается как День национального спасения", - сказал он.

A.Гараев отметил, что после возвращения Гейдара Алиева к власти, в короткие сроки были нейтрализованы сепаратистские тенденции, восстановлен контроль над армией.

"Последовательно переформировывались государственные органы, проводились гибкие реформы структуры управления. Во внешней политике был взят новый курс, сбалансированный и основанный на национальных интересах. Гейдар Алиев не только указал путь выхода из кризиса, но и сформулировал философию современной государственности. Под его руководством начались такие фундаментальные процессы, как построение правового государства, либерализация экономики. Азербайджанский народ впервые начал смотреть в будущее с верой в стабильность. Именно в этот период были заложены экономические основы национального спасения. С "Контрактом века", подписанным в 1994 году, Азербайджан начал поставлять свои энергоресурсы на мировые рынки. Этот контракт был документом не только о добыче нефти, но и о превращении Азербайджана в геополитического актора на международной арене. Нефтяная стратегия, заложенная "Контрактом века", впоследствии расширила транзитные возможности Азербайджана, превратив страну в мост между Западом и Востоком, Севером и Югом через энергетические и транспортные проекты. Это обеспечило финансовую и экономическую независимость государства", - сказал он.

Политолог отметил, что после 1993 года строительство армии так же стало одним из основных направлений национальной стратегии.

"Гейдар Алиев добился объединения воинских частей под единым командованием, применения к армии не политического, а профессионального подхода. В результате в мае 1994 года на фронте был достигнут режим прекращения огня. Это предоставило время и создало условия для государственного строительства. Принятая в 1995 году Конституция и выборы в Милли Меджлис заложили основы правового государства. В 1996 году Милли Меджлис официально объявил 15 июня Днем национального спасения. К концу 1990-х годов Азербайджан уже был инициатором региональных проектов, островом стабильности, политически и экономически укрепленным государством. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан вышел на новый этап - стремительного развития и роста международного авторитета. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, вписав новую яркую страницу в историю независимости. Стабильность, сильная традиция государственности, единство народа и лидера, явившиеся основой национального спасения, составили идеологическую и политическую основу этой победы", - сказал А.Гараев.

Он добавил, что День национального спасения является символом политической зрелости азербайджанского народа, приверженности государственности.

"15 июня - это день восстановления независимости, спасения Азербайджана от распада, разрушения. Историческая и идеологическая ценность этого дня со временем становится все более очевидной", - отметил политолог.