Три европейские страны обсудили ситуацию вокруг Ирана

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, темой которых стала ситуация вокруг Ирана. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщил Корнелиус в ходе брифинга немецкого кабмина, во время беседы представители трех европейских стран обсудили авиаудары, которые Израиль нанес по территории Ирана. Причем политики, участвовавшие в телефонном разговоре, координировали все свои действия с Вашингтоном, добавил он.

Кроме того, государственный деятель отметил, что Германия постарается остановить эскалацию конфликта на Ближнем Востоке с использованием всех доступных дипломатических средств. При этом главной целью ФРГ он назвал недопущение разработки Ираном ядерного оружия.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.