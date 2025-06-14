Арагчи заявил, что удары Израиля заставили Тегеран "сойти с пути дипломатии"

Иран вел с Оманом консультации по новому раунду переговоров с США, но удары Израиля заставили Тегеран и Вашингтон "сойти с пути дипломатии".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Мы консультировались с оманским коллегой [Бадром аль-Бусаиди] о проведении нового раунда переговоров с представителями правительства США, но агрессивные действия Израиля, который напал на Иран и убил военачальников и представителей академической элиты, сбили [нас] с пути дипломатии", - сказал Арагчи в ходе телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.