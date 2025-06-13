В Агдере появится полигон для твердых бытовых отходов

Для ускорения строительных и восстановительных работ на освобожденной от оккупации административной территории Агдеринского района планируется строительство полигона твердых бытовых отходов в безопасной зоне за пределами городского центра.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, об этом было сказано на очередном заседании рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра в Ханкенди.

Согласно информации, площадь будущего полигона составит 10 гектаров, а его мощность - 60-65 тысяч кубометров.

В настоящее время совместно с профильными государственными органами ведутся работы по уточнению территории, на которой будет размещен объект. По завершении этого этапа начнется строительство.

Напомним, что утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым "I Государственная программа по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории" предусматривает создание на освобожденных территориях соответствующей инфраструктуры по обращению с твердыми бытовыми отходами.