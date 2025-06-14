В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу из-за БПЛА из Ирана
Сирены воздушной тревоги заработали в нескольких районах Израиля из-за запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана в сторону Израиля", - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что "ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов для устранения угрозы".
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.
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