В нескольких районах Израиля объявили воздушную тревогу из-за БПЛА из Ирана

Сирены воздушной тревоги заработали в нескольких районах Израиля из-за запуска беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад в нескольких районах Израиля прозвучали сирены после обнаружения беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана в сторону Израиля", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что "ВВС Израиля предпринимают действия по перехвату и нанесению ударов для устранения угрозы".

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.