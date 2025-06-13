В Баку реализуется проект для коллективной социализации детей
По инициативе Азербайджанской государственной академии художеств, ОАО "Азербайджанское радио и телевидение", Исполнительной власти Хатаинского района, при поддержке Союза художников Азербайджана, Государственной художественной галереи Азербайджана, Галереи детского искусства "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи" организуется выставка под названием "Xatirə olacaq səhnələr", сообщили Day.Az организаторы.
К участию в проекте приглашаются дети младшего возраста.
Цель выставки - способствовать коллективной социализации детей, а также поощрить родителей к посещению с детьми художественных галерей и музеев - просветительских культурных пространств.
- Возрастное ограничение: до 8 лет включительно.
- К участию допускаются также работы детей иностранных граждан.
- Каждый участник может представить только одну работу.
- Принимаются исключительно оригинальные рисунки, являющиеся выражением индивидуальных чувств ребёнка.
- Работы должны быть оформлены в раму, а также сопровождаться данными - контактным номером, фамилией, именем ребёнка и адресом.
- Крайний срок приёма работ: 10 июля.
- Работы, соответствующие концепции, будут экспонироваться в течение нескольких недель в Галерее детского искусства Хатаи.
- Адрес для подачи работ: AZ1025, Баку, проспект Ходжалы, 62, Центр искусств Хатаи.
- Для справок: тел./WhatsApp: +994 51 310 74 01.
- Всем авторам будет выдан сертификат участника.
- Дата и время открытия выставки будут объявлены дополнительно.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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