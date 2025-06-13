Мнацаканян признал, как им выдавалось оружие от ВС Армении

13 июня продолжилось заседание в рамках судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, ее насильственное удержание и других преступлений против Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде, под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

В ходе судебного заседания начальник отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов задал очередные вопросы обвиняемому Лёве Мнацаканяну.

Л.Мнацаканян отметил, что вооружение они получали от ВС Армении как их составная часть.

Новость обновляется